Barbara d’Urso non conduce Pomeriggio 5: ecco chi prenderà il suo posto

Dovremo attendere ancora qualche giorno prima della presentazione ufficiale dei prossimi palinsesti Mediaset, ma già qualcosa sembra muoversi. Con un comunicato stampa ufficiale il Biscione ha annunciato oggi che Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso sostituita da Myrta Merlino

Adesso però mancherebbe ancora un piccolo quanto importante tassello: chi prenderà il suo posto nella fascia pomeridiana di Canale 5, finora occupata proprio dalla d’Urso?

Ad anticiparcelo ci ha pensato DavideMaggio.it con una ulteriore anteprima clamorosa:

Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo di Myrta Merlino alla guida del pomeriggio di Canale 5.

Lo stesso blog televisivo ha sottolineato come, per un curioso gioco del destino, le due conduttrici fossero sedute una accanto all’altra in occasione dei funerali di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano. Il destino in una foto.