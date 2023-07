Barbara d’Urso non condurrà più Pomeriggio 5, ecco il comunicato stampa ufficiale di Mediaset che lo annuncia pubblicamente al grande pubblico.

Barbara d’Urso via da Mediaset? Non condurrà più Pomerigigo 5

Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete.

Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’.

Cosa ne pensate?

Pomeriggio 5 è andato in vacanza lo scorso 2 giugno e la conduttrice aveva tranquillizzato i fan sul suo ritorno in pista:

Per voi amiche mie, per voi amici miei che mi seguite sempre, da sempre e per sempre, ci vediamo, ovviamente, a settembre.