E’ la ballerina Lucia Ferrari l’allieva eliminata nel terzo Serale di Amici 23 andato in onda nella prima serata di ieri, sabato 6 aprile, su Canale 5. La ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha affrontato il ballottaggio con Sofia Cagnetti, del suo stesso team.

La terza puntata del Serale di Amici 23 ha visto l’uscita dalla Scuola di Maria De Filippi la giovane ballerina Lucia. Un verdetto sofferto, giunto solo al culmine delle sfide che l’hanno vista confrontarsi e supportarsi a vicenda con Sofia.

Ad annunciare l’eliminata tra le due è stata proprio la conduttrice che, prima di svelare il verdetto ha commentato:

Lucia, nonostante l’eliminazione, ha però ricevuto un importante contratto di lavoro in una scuola di danza canadese.

Subito dopo l’uscita, non sono mancate le sue prime parole a caldo:

Sofia è la mia preferita. Non potevo essere arrabbiata ad uscire contro di lei perché è bravissima. Sono un po’ triste, però è un grande mix di cose. Son contenta di quello che ho fatto, ho imparato tanto, mi son conosciuta in un modo… magari volevo conoscermi meglio fuori ma non sapevo come mettermi a nudo. Qua mi sono riconosciuta in tanti modi.

Prima di entrare pensavo che quando era l’ora di ballare tutto il resto spariva, ero non più la persona sensibile che sono. Invece qua sono riuscita a portare quella fragilità anche nelle esibizioni.

Essere nella Casetta mi ha insegnato a confrontarmi con le persone in modo onesto. Mi mancherà tutto. Avere costantemente un obiettivo, avere persone intorno che vogliono fare questo, che vogliono ballare e cantare e fare arte. Mi mancheranno le persone, i rapporti. Tutti in Casetta li conosco fino in fondo per il tempo passato insieme e loro sono stati il mio supporto.