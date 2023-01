Nella giornata di ieri, come un fulmine a ciel sereno Mediaset ha annunciato la sua controprogrammazione in vista di Sanremo 2023. Una scelta che era stata anticipata poche ore prima da Dagospia e che, di fatto, ha trovato conferma in un successivo comunicato del Biscione.

C’è Posta per te e GF Vip sfidano Sanremo 2023

Forte dell’andamento positivo durante i passati Mondiali di calcio, Mediaset ha deciso di controprogrammare il Festival di Sanremo 2023. Il paragone tuttavia non regge, dal momento che in occasione dei Mondiali non giocava la nostra nazionale. Non solo: il pubblico calcistico, si sa, è prettamente maschile.

Ma quindi, quali sono le previsioni in occasione di Sanremo 2023? Ad indagare ulteriormente è stato il blog TvBlog.it che ha ipotizzato la programmazione Mediaset nella settimana del Festival.

Al lunedì dovrebbe andare in onda, come di consueto, la puntata del GF Vip, già in palinsesto. La vera controprogrammazione, tuttavia, partirà martedì 7 febbraio, fino a sabato 11 febbraio. A proposito del GF Vip, sappiamo che sta per tornare il doppio appuntamento, che andrà avanti fino alla finale del 3 aprile.

Il reality condotto da Alfonso Signorini, dunque, si scontrerà anche contro una puntata del Festival, anche se non è chiaro se sarà quella del giovedì o del venerdì.

Doppio appuntamento settimanale anche per Le Iene che andrà in onda di martedì e poi in una prima serata ancora da decidere (da incastrare eventualmente col secondo appuntamento settimanale del GF Vip).

Ma ciò che appassiona è lo scontro definito “epico” tra C’è Posta per te e Sanremo 2023, ovvero Maria De Filippi contro Amadeus. Non è da escludere, tuttavia, che quel sabato C’è posta per te possa perdere contro il Festival di Amadeus che, proprio nell’ultima serata della kermesse decreterà il vincitore dell’edizione. Davvero Maria sarebbe disposta a perdere così tanto? Ecco cosa scrive in merito TvBlog:

Se non dovesse andare in onda quella sera C’è posta per te, l’ipotesi che possa essere approntato uno specie di “meglio di” appare al momento davvero remota, più facile la messa in onda di un film, oppure di una puntata del Grande fratello vip 7, ormai sdoganato nel sabato sera televisivo, in questa occasione davvero con le vesti del kamikaze, ma pure da vero aziendalista.

Ma dunque, l’operazione annunciata da Mediaset sarà davvero un successo o questa volta avrà il puro effetto kamikaze?