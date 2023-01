Ogni anno il Festival di Sanremo ‘spegne’ tutte le altre reti. Durante le cinque serate della kermesse canora, infatti, non c’è controprogrammazione che tenga. Quest’anno però, per restare in tema, la musica potrebbe cambiare.

Sanremo 2023, Mediaset ha pronta la sua controprogrammazione?

“Mediaset fa la guerra a Sanremo 2023?”: se lo domanda Giuseppe Candela in una sua flash per il portale Dagospia, rendendo nota una ghiotta indiscrezione rispetto alla possibile controprogrammazione del Biscione.

Proprio così: quest’anno Mediaset starebbe pensando davvero di fare la guerra al Festival di Amadeus, il quarto, schierando i suoi principali ‘cavalli di razza’. Ecco cosa scrive in merito Candela:

Dopo quasi 15 anni il Festival potrebbe essere controprogrammato – In onda C’è posta per te, Le Iene, il Grande Fratello Vip e non solo. Da Cologno a Viale Mazzini preparatevi alla pioggia di dietrologie…

Non tutti però sono convinti, non tanto della veridicità dell’indiscrezione, quanto piuttosto dell’opportunità per Mediaset di tentare davvero questa battaglia, secondo molti già persa in partenza.