Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme oppure no? Nei giorni scorsi il conduttore aveva smentito il ritorno di fiamma che la ex moglie aveva lasciato intuire rispondendo ad alcune domande de Le Iene, spiegando che il motivo della loro frequentazione sarebbe riconducibile al figlio Santiago. A tornare sull’argomento è stata però adesso anche la Rodriguez.

In una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen Rodriguez è intervenuta per parlare nuovamente del rapporto attuale che c’è con l’ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago, dopo l’insistente gossip di queste settimane:

Con Stefano ci vediamo, non è una novità. No, non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più.

Ovviamente la priorità della showgirl argentina è attualmente quella di tutelare i suoi due figli:

Io vivo a casa con i miei figli, se poi c’è fuori una persona con la quale trascorro momenti di gioia è una cosa in più. Chi entra a casa mia lo fa solo perché non c’è nulla da nascondere. Dopo quello che ho vissuto, ho due figli da due uomini diversi e vanno tutelati. Ho provato per la seconda volta a formare una famiglia, adesso sono una mamma che vive con i suoi figli.

Non voglio sembrare egoista, ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro. Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me.