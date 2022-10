Belen Rodriguez, ospite di Verissimo, si è raccontata a cuore aperto e per la prima volta ha voluto parlare in maniera chiara ed onesta del suo attuale rapporto con Stefano De Martino. Se finora veniva definito ex marito, da oggi possiamo eliminare ufficialmente la parola “ex”. Dopo essersi uniti in matrimonio nel 2015 ed essere diventati genitori del piccolo Santiago, la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici si sono lasciati per due volte per poi tornare ancora insieme. Ed oggi Belen ha svelato: “Stefano non se n’è mai andato”.

Belen Rodriguez, le rivelazioni su Stefano De Martino e le (non) parole su Antonino

E a confermare il fatto che Stefano sia sempre rimasto nella vita di Belen lo dice anche la legge dal momento che i due non avrebbero mai davvero divorziato. Ecco cosa ha raccontato la showgirl a Verissimo:

Abbiamo chiesto una volta il divorzio ma non è arrivato perché siamo tornati insieme subito. Poi ci siamo rilasciati, abbiamo chiesto il divorzio un’altra volta, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E così, siccome poi siamo tornati insieme per la seconda volta, la richiesta di divorzio è scaduta per la seconda volta. Stefano è il mio mascalzone preferito, siamo ufficialmente sposati da sempre. Siamo ancora marito e moglie.

Tra un ritorno ed un altro però, nella vita di Belen Rodriguez è entrato Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la seconda figlia Luna Marì. Nel corso dell’intervista a Verissimo però, Belen non ha mai nominato l’attuale concorrente del GF Vip ma si è limitata a dire:

Mi sono concessa la possibilità di ri-darmi un’altra possibilità che non è andata a buon fine, anche se all’inizio ci ho sperato. Poi ho re-incontrato Stefano che, in realtà, c’è sempre stato.

Quindi ha spiegato qual è il rapporto oggi tra Stefano e la secondogenita:

Per lui non era facile, perché, quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona. E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua. Solo per questa motivazione, per me ha vinto tutto. Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare.

Dopo aver svelato la grande felicità di Santiago nel rivedere i genitori insieme, Belen ha concluso con una vera e propria dichiarazione d’amore a Stefano: