Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi? Da un paio di settimane si sono riaperte le porte del Grande Fratello Vip creando dinamiche anche fuori dalla porta rossa.

Stefano De Martino ha avuto un flirt con Antonella Fiordelisi? Lo scoop

Alessandro Rosica (Investigatore social), non ha dubbi a tal proposito e lancia un gossip croccantissimo sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Ecco cosa ha scritto l’esperto di cronaca rosa:

Il gossip più focoso dell’anno? Stiamo sicuramente parlando di Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino. Il belloccio napoletano ha corteggiato “per qualche mese” la gieffina, che alla fine, ha ceduto alle tentazioni. La frequentazione super riservata e “molto focosa” c’è stata tra la metà del 2021 e l’inizio di quest’anno. Alla fine però, dopo aver instaurato un rapporto molto dolce, decidono di allontanarsi.

Nonostante la “separazione”, pare che i due siano rimasti molto amici e che Stefano abbia mandato il suo personale augurio ad Antonella per la sua nuova esperienza nella Casa più spiata d’Italia:

Inoltre non si seguono più sui social, proprio per mantenere la dovuta riservatezza.

Sarà vero?

La scheda della concorrente

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una giovane modella e schermitrice.

Originaria di Salerno, inizia a dedicarsi alla scherma fin da bambina: a soli 15 anni, infatti, ottiene il titolo di Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2 e decide di proseguire la sua carriera a livello agonistico.

Nel corso degli anni è entrata a far parte del mondo della moda e dello spettacolo e, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne, è stata al centro di alcuni gossip per i suoi presunti flirt. Ad oggi è molto seguita sui social e su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower.