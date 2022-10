Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 stanno succedendo cose veramente assurde. Ginevra Lamborghini è convinta di essere stata molestata da Marco Bellavia mentre lo bullizzano da giorni e, tra le ultime cose particolari, Giovanni Ciacci ha accusato due concorrenti di omofobia.

Ciacci accusa Antonino e Bellavia di omofobia: l’assurda convinzione

In questa Casa non hanno, evidentemente, il senso della misura ed usano parole veramente a caso. “Molestie” e “Omofobia”, due temi importantissimi strumentalizzati in questa maniera agghiacciante.

Ciacci crede che Antonino Spinalbese e Marco Bellavia siano omofobi e, proprio per questo, lo avrebbero nominato:

A me non fa tenerezza uno che dice cose del genere in confessionale. E’ esaurito? Cazz* suoi, non miei. Non sono la prima persona che lo pensa. E’ prevenuto, ha atteggiamenti omofobi perché magari ci sono state delle cose che noi non sappiamo, magari dei soprusi sul lavoro e allora tende a…

Quindi secondo Ciacci sia Marco che Antonino, guarda caso, i due che lo hanno nominato, sarebbero omofobi. Non c’è cosa peggiore di strumentalizzare in questo modo le proprie battaglie e la propria storia, è il modo più immediato per sminuire tutto#GFvippic.twitter.com/cxmkc4BS4T — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022

Ciacci sta portando avanti questa sua battaglia personale sulla base veramente del nulla, una frase che si è rigirato a suo piacimento, se non fosse pesante tutta la situazione farebbe anche ridere#GFvippic.twitter.com/ztPvxd4xzK — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022

I concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip stanno affrontando temi delicati in maniera superficiale e irrispettosa, spero che Alfonso rimetta le cose al loro posto lunedì sera, nel corso della diretta.