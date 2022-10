Ginevra Lamborghini, ha accusato Marco Bellavia di averla molestata. Nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti i concorrenti hanno fatto muro contro il mental coach che, in più d’una occasione, ha chiesto aiuto al resto del gruppo ricevendo il sostegno solo di Antonella Fiordelisi.

Ginevra Lamborghini accusa Marco Bellavia di molestie

Nella notte, Ginevra Lamborghini ha parlato con Antonino Spinalbese e Cristina Quaranta, svelando un assurdo accanimento. La sorella di Elettra, infatti, ha avuto il coraggio di dire che Marco Bellavia si merita di essere bullizzato.

“Mi ha toccata… ovvio che non mi ha toccato le tett* ma per me ha già sbagliato troppo e ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti… poverino il cazz*! Lo so che non sta bene”.

Anche Cristina Quaranta ha sostenuto l’assurdo discorso.

Ginevra, in più di una occasione, ha svelato di andare in terapia e di aver fatto l’ipnosi. Proprio dentro la Casa, ha affermato pure che certe reazioni avrebbero mandato alle ortiche quattro anni di analisi… ecco, mi sento di darle ragione.