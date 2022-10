Marco Bellavia è stato preso di mira dai concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip per via della sua fragilità ed i suoi problemi emotivi. Durante l’ultima diretta ha fatto pure il pienone di nomination, compresa quella di Pamela Prati.

Cristina D’Avena scrive a Marco Bellavia

Nel corso delle nomination della quarta puntata del Grande Fratello Vip, Pamela Prati ha nominato Marco Bellavia, perché crede che gli manchi il figlio. “Me lo aspettavo”, ha commentato l’attore, “È totalmente identica a me, perde la lucidità mentale in certi momenti. Abbiamo un problema da risolvere”.

“Io non ho capito quale sia il suo problema”, ha risposto la soubrette, “ma lo vedo sofferente per il figlio perché piange tutti i giorni e dice che gli manca. Questa è la mia motivazione”.

Bellavia, però, ha precisato che non è quella la causa delle difficoltà che sta affrontando in questi giorni: “È stato un punto di riferimento prima di entrare qui, e lo è tutt’ora. Sono sofferente non per mio figlio ma per dei problemi miei”.

Dopo le nomination anche Signorini ha voluto fare delle precisazioni.

Nel frattempo , fuori dalla Casa in molti hanno preso le difese di Bellavia: da Manila Nazzaro a Stefania Orlando.

Pronto anche l’intervento di Cristina D’Avena, sua collega per molti anni:

Forza Marco! Ti sto seguendo… ti voglio bene.

Che carina!