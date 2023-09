Anche il passato weekend è stato di vacanza per Belen Rodriguez, che ha deciso di trascorrerlo insieme alla figlia Luna Marì, avuta dall’ex compagno Antonino Spinalbese e con Elio Lorenzoni, suo nuovo fidanzato. La showgirl argentina ha pubblicato alcuni scatti su Instagram che immortalavano l’ultimo viaggio.

Belen Rodriguez e la figlia in vacanza con Elio Lorenzoni: i nuovi scatti

Ad aprire il carosello di immagini è stato un meraviglioso primo piano della piccola Luna Marì, prima di mostrare le immagini del bellissimo panorama naturale e, sullo sfondo, la stessa Belen ed il nuovo compagno Elio.

La Rodriguez non sembra avere alcun problema nel mostrarsi sui social, vivendo a testa alta questo suo nuovo amore, dopo aver riprovato per l’ennesima volta a ristabilire una relazione con l’ex marito Stefano De Martino. In realtà anche quest’ultimo avrebbe ormai voltato pagina trascorrendo una serata romantica con tale Martina Trivelli, 26enne originaria di Pescara, sua nuova fiamma.

Intanto sotto gli ultimi post, tra i commenti, la polemica è all’ordine del giorno. Il motivo? Ovviamente la scelta di Belen di vivere la propria vita privata come meglio crede ha scatenato le solite critiche.

“Immagino i traumi di questi bambini a vederti dormire sempre con uomini diversi… mi dispiace ma non condivido per niente…”, scrive un utente. Ed ancora: “Come sempre il cattivo gusto di mischiare le foto di tua figlia a quelle degli uomini a cui ti accompagni non ti lascia mai”, “Sei sempre uguale, non cambi mai… non hai il minimo rispetto per i tuoi figli. Pur di soddisfare i tuoi capricci gli sbatti in faccia i tuoi amanti… pensi solo a te stessa”, e così via.

In realtà non credo proprio ci siano psicologi tra coloro che si arrogano il diritto di giudicare la vita altrui. Che con ogni probabilità sono gli stessi che definiscono “traumatizzati” i bambini delle famiglie arcobaleno. Io onestamente vedo Santiago e Luna Marì sereni con la madre ed i rispettivi padri. Ad ogni modo non spetta a nessuno il diritto di giudicare la vita degli altri.