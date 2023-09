Si chiama Martina e sarebbe molto più di un’amica per Stefano De Martino. E’ lei la nuova fidanzata dopo Belen Rodriguez? Se la showgirl argentina è uscita allo scoperto con Elio Lorenzoni, adesso anche l’ex marito ha deciso di viversi alla luce del sole (o sotto il chiaro di luna) la nuova nuova frequentazione. A pizzicare la presunta neo fidanzata insieme all’ex ballerino è stato il settimanale Chi.

Martina è la nuova fidanzata di Stefano De Martino

Il noto settimanale di gossip ha immortalato Stefano De Martino non più in compagnia di Belen Rodriguez, né da solo. Dopo averlo visto nei panni di papà single, il conduttore si sarebbe lasciato andare ad un nuovo amore. Chi ha pubblicato sul nuovo numero le immagini della serata romantica in compagnia di Martina.

Cosa sappiamo di lei? Per il momento dobbiamo accontentarci solo dell’informazione sul nome. Massimo riserbo sul conto della ragazza, che comunque secondo il settimanale non farebbe parte del mondo dello spettacolo. Lo stesso magazine ricorda come il conduttore abbia “tenuto fede al proposito confessato in passato agli amici e cioè il desiderio di tornare ad incontrare una ragazza che avesse altri interessi”.

Stefano e Martina sono stati pizzicati in dolce compagnia. Chi parla di una uscita galante con tanto di cena romantica a lume di candela in un ristorante di Milano e di una notte passata insieme nell’appartamento dell’ex di Belen.

Secondo il documento fotografico, Stefano e la neo fidanzata avrebbero trascorso la sera del 7 settembre scorso insieme. Sarebbero poi usciti dal locale dopo una cena da soli ad un tavolo a due, intorno a mezzanotte per poi dirigersi in auto verso casa di De Martino. Dalla quale la giovane sarebbe uscita solo la mattina seguente.