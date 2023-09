Frizioni tra Belen e Cecilia Rodriguez? A quanto pare alcuni movimenti social sarebbero stati notati dagli internauti e riproposti dai gossippari ed i giornalisti di cronaca rosa, ipotizzando una certa freddezza tra sorelle.

Dopo Deianira ai pettegolezzi della rete si è aggiunto anche Ivan Rota a che su Dagospia ha fatto il punto della situazione sulle sorelle Rodriguez:

La telenovela dei Rodriguez: Cecilia è andata (anche lei!) alla Mostra del Cinema di Venezia e ha pubblicato diverse storie su Instagram e post. La sorella Belen Rodriguez, dopo essere stata sulle Dolomiti, non ha messo nessun like ne repostato come invece aveva fatto lo scorso anno. C’è chi dice che le due abbiano discusso per motivi economici…