Belen Rodriguez e Stefano De Martino starebbero ufficialmente vivendo il loro terzo momento di crisi coniugale. Questa volta, a quanto pare, non si tratta solo di indiscrezioni ma sarebbero troppe le prove di una profonda crisi che, per alcuni, sarebbe da definirsi una rottura a tutti gli effetti.

Belen e Stefano: lei rompe il silenzio

Mentre Belen è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo (le cui foto sono finite tra le pagine del settimanale Chi), Stefano sarebbe stato visto per le vie di Milano, da solo e deperito. Basterebbe questo per confermare come tra i due ci sarebbe in atto il terzo crac.

Intanto la cronaca rosa documenta la nuova frequentazione tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, il quale avrebbe già fatto la conoscenza della famiglia tanto da essere stato invitato – a dispetto di De Martino – al compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia.

Dopo giorni di silenzio social, ecco che Belen torna protagonista con una Story su Instagram che potrebbe dire tutto e niente ma che in tanti hanno già considerato la risposta ai numerosi gossip del momento che la vedono protagonista.

Si tratta della cover del singolo “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” del rapper El Chojin, il cui testo tradotto potrebbe fornire le risposte a numerosi quesiti. Alcuni passaggi sarebbero emblematici: “Non significa che mi sento uno schifo”. Belen si sentirebbe colpevole di quanto fatto? Probabile, ma non si sentirebbe in colpa.

“Nascondo le mie paure per apparire forte. Ma non più, è il momento di essere coerenti”, prosegue il testo. Ed ancora, “Mentire per evitare di ferire le persone che ami. Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo”. Saranno state le presunte bugie interne alla coppia a mettere in crisi nuovamente il rapporto tra la Rodriguez e De Martino?