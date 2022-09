L’affaire Ilary Blasi e Francesco Totti, con l’annunciata separazione, è approdato anche nel corso della prima puntata stagionale de La Vita in Diretta, dove il padrone di casa Alberto Matano si è sfogato dicendo la sua sull’argomento caldo dell’estate. Nel dettaglio, il conduttore ha voluto fare chiarezza sul modo in cui intende trattare la vicenda nel corso della sua trasmissione.

Durante il consueto “tavolo” de La Vita in Diretta al quale hanno partecipato Adriana Volpe, Anna Pettinelli, Rita Rusic e Francesca Fagnani nei panni di opinioniste, Alberto Matano ha espresso il suo pensiero sulla vicenda Ilary-Totti asserendo:

Allora devo dire che una delle cose che non mi è piaciuta, e sono in controtendenza, è il fatto che, visto che in alcune interviste televisive Ilary smentiva voci e gossip, dopo che è stato acclarato che si separavano, è stata accusata di aver mentito.

Quindi ha proseguito ancora:

Ma io mi domando: chi siamo noi per stabilire quando, se e come all’interno di una coppia avviene una rottura? Chi siamo noi per dire che invece in quel momento c’era un tentativo di riconciliazione?