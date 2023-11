Veronica Peparini è incinta di Andreas Muller? Alla vigilia della loro ospitata di coppia alla trasmissione Verissimo, ecco che arriva la segnalazione che accende il gossip sui due ex protagonisti del talent Amici di Maria De Filippi.

Veronica e Andreas stanno insieme dal 2018, dopo la fine del matrimonio che univa la coreografa al collega Fabrizio Prolli, dal quale ha avuto due figli, Daniele ed Olivia.

La coppia si è conosciuta proprio ad Amici e nonostante le polemiche sulla loro differenza di età (25 anni) e qualche alto e basso, il loro è sempre stato un amore forte ed il ballerino ed ex allievo della Scuola di Amici ha sempre sottolineato il suo desiderio di diventare papà e di convolare a nozze con Veronica.

Intanto domenica prossima Andreas e Veronica saranno tra gli ospiti della puntata di Verissimo e l’ospitata è suonata strana a più di qualcuno: è qui che annunceranno la presunta gravidanza? La Peparini ha condiviso l’annuncio di Verissimo annunciando che sarà una puntata da non perdere.

Ma è soprattutto la segnalazione di una lettrice di IsaeChia.it ad alimentare ulteriormente il gossip:

Ciao ragazze, vi scrivo perché ho appena visto la storia Instagram di Veronica Peparini dove annuncia la sua ospitata a Verissimo, e io e la mia amica finalmente troviamo fondato il nostro dubbio…Abitiamo nella stessa zona, li becchiamo spesso in giro e l’ultima volta che li abbiamo visti Veronica aveva un pancino sospetto. Non so, magari è stata solo un’impressione, però la coincidenza e il tempismo di questa ospitata sono sicuramente curiose! Che dite, bebè in arrivo?