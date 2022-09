Se per l’amore tra Francesco Totti ed Ilary Blasi non vi è più spazio, per il patrimonio a quanto pare sì, motivo per il quale sarebbe iniziata una brusca guerra per gli alimenti che potrebbe andare avanto ancora per molto tempo. A svelare le nuove indiscrezioni sull’ex coppia ci ha pensato ancora una volta il Corriere della Sera che ha reso note le richieste di Ilary ed i ‘no’ di Totti.

Totti e Ilary, al via la guerra per gli alimenti: le richieste

Le agguerrite trattative tra i legali di Francesco Totti e quelli di Ilary Blasi proseguono ed ormai sembra scontato l’approdo in tribunale. Il motivo, secondo il CorSera, sarebbe da rintracciare nelle pretese eccessive di una parte e nelle offerte dell’altra. A proposito delle richieste, ecco cosa scrive il quotidiano:

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, per firmare una consensuale, avrebbe chiesto sostanziosi alimenti: 20 mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5 mila e 800 ciascuno), per la bellezza di 37 mila e 500 in tutto, prendere o lasciare. L’iconico numero 10 giallorosso invece le avrebbe proposto zero (sì, zero) euro per lei (visto che guadagna molto bene) e 7 mila mensili per i ragazzi. Cifre troppo clamorosamente distanti per poter trovare un ipotetico compromesso a metà strada.

A questo punto però il faticoso negoziato tra i legali sarebbe giunto ad un punto critico e si sarebbe interrotto bruscamente. Non è tutto però, dal momento che il legale della conduttrice avrebbe presentato un’azione di reintegrazione a difesa del possesso al fine di riavere indietro le borse firmate sottrattele dall’ex marito: