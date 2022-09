Totti e Ilary, la situazione si complica: “Niente accordo, si va in Tribunale”

Nessuna separazione consensuale tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Ne sarebbe convinto Il Corriere dello Sport che, citando il CorSera, svela che la conduttrice avrebbe rifiutato tutte le proposte, “anche economicamente laute” dell’ex marito. A questo punto, mentre i rispettivi legali sarebbero fermi sulle proprie posizioni, la battaglia sembra essere ormai destinata a spostarsi in tribunale.

Ormai ci sarebbero pochi dubbi: ad aver contribuito a compromettere in maniera significativa la già delicata situazione sarebbe stata l’intervista che l’ex Capitano della Roma ha rilasciato nelle passate settimane al Corriere della Sera.

Un’intervista intrisa di accuse rivolte all’ex moglie Ilary Blasi e che quest’ultima non avrebbe affatto gradito. Lo stesso quotidiano ha fatto sapere:

I rapporti tra Totti e Ilary, civili per non dispiacere ai figli ma già ai minimi termini, sono interrotti. Ostili. Nonostante ciò i due ex coniugi continuano a dividere la maxi-villa dell’Eur, ciascuno barricato nella sua ala. Ogni tanto Ilary fa credere di aver traslocato in albergo, ma poi torna sempre alla base. Di certo non intende restituire le chiavi di casa, anzi, mira semmai a sfrattare Francesco.