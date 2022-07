La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua a tenere banco in questo caldo weekend estivo. Ma quali sono le ultime novità? A renderle note non è il più blasonato settimanale di gossip bensì Il Corriere della Sera, che ci ha aggiornato sulle recenti indiscrezioni. A quanto pare, quella tra Ilary e Francesco sarebbe tutt’altro che una separazione amichevole, rapida ed indolore, come si era ipotizzato.

Separazione Totti-Blasi, le ultime news: cosa sta accadendo sul piano patrimoniale ed economico

A conferma di ciò, la presenza di due comunicati ben differenti l’uno dall’altro, giunti nel giorno in cui era stata annunciata da Dagospia la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti con la presenza di un comunicato congiunto, di fatto mai arrivato.

Un segnale forte che ha sottolineato come i due ormai ex coniugi abbiano preso strade differenti anche sul piano comunicativo. Intanto si prospetta ancora un tutto da rivedere per quanto concerne il piano prettamente patrimoniale. In merito il quotidiano scrive: “Niente è stato deciso, si apprende da fonti qualificate”.

Si va dunque per mere ipotesi e così il Corriere annuncia che plausibilmente Ilary si aggiudicherà la villa all’Euro dove continuerà a vivere con i tre figli. Si tratterebbe di una mega dimora composta da 25 stanze, doppia piscina, campi da padel, palestra superaccessoriata, del valore intorno ai 10 milioni di euro.

In merito al resto tutto sarebbe al momento fermo dal momento che Ilary attualmente sarebbe in Tanzania in vacanza. Quando si parla del ‘resto’ si farebbe riferimento a “quote, azioni, interessi e altre proprietà immobiliari tipo la villa di Sabaudia con tanto di tunnel privato sotto le dune o la quantificazione di un assegno per alimenti”.

Questioni delicate, dunque, sulle quali i rispettivi legali – per lei Alessandro Simeone, matrimonialista di Milano, per lui Antonio Conte, già legale della Roma, di Daniele De Rossi e Nicolò Zaniolo – avranno molto su cui lavorare, trovandosi di fronte ad una complessa trattativa. Gli intrecci economici infatti sarebbero molteplici e coinvolgerebbero anche i familiari di Ilary: il Roberto, e il cognato Ivan, marito della sorella Silvia, sono coinvolti nella gestione delle attività di Totti e hanno voce in capitolo pure sui suoi contratti pubblicitari. Al momento, scrive il quotidiano, non risulterebbe che sia già all’opera un commercialista.