Ecco la top 5 delle canzoni di Sanremo 2024 dopo la prima serata di martedì 6 febbraio. Nel corso della puntata abbiamo sentito tutti e 30 i brani in gara.

La top 5 delle canzoni di Sanremo 2024: classifica prima serata

Mercoledì e giovedì si esibiranno solo la metà degli artisti in gara, ma, ed è la vera novità, i cantanti in gara che non si canteranno saranno comunque sul palco per presentare un collega.

Durante la prima serata di Sanremo 2024 le 30 canzoni in gara sono state votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e, al termine della prima puntata sono state comunicate al pubblico le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica, eccole a seguire:

Loredana Bertè – Pazza Angelina Mango – La Noia Annalisa – Sinceramente Diodato – Ti muovi Mahmood – Tuta Gold

🔴 La top 5 della prima serata (votava solo la sala stampa) 1️⃣ Loredana Bertè

2️⃣ Angelina Mango

3️⃣ Annalisa

4️⃣ Diodato

5️⃣ Mahmood#Sanremo2024 pic.twitter.com/DUQ53HjGTu — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 7, 2024

La classifica della prima serata di #Sanremo2024. pic.twitter.com/RAg64pQRdW — Trash Italiano (@trash_italiano) February 7, 2024

Marco Mengoni rinuncia ai completi di pelle ma è chiaro che da quando ha capito di avere due pettorali da urlo ha deciso di mostrarceli con lo stesso orgoglio con cui Elenoire Ferruzzi mostra le unghie lunghe 40 centimetri. #Sanremo2024 pic.twitter.com/uS8FNBp73M — Mario Manca (@MarioManca) February 7, 2024