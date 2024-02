Due altalene è la canzone di Mr. Rain in gara al Festival di Sanremo 2024. Per il giovane artista si tratta della seconda partecipazione in gara sul palco dell’Ariston dopo il terzo posto dello scorso anno con Supereroi. Scopriamo qual è il significato del suo nuovo brano.

Due altalene di Mr. Rain: significato canzone Sanremo 2024

La canzone Due altalene di Mr. Rain in gara al 74esimo Festival di Sanremo 2024 è stata scritta dallo stesso Mr. Rain (Mattia Balardi) e Lorenzo Vizzini.

Si tratta di una ballad in perfetto stile Supereroi ma questa volta senza bambini e parla della forza dell’amore, in grado di far muovere tutto il resto, della forza che hanno due persone realmente innamorate e di quanto sia difficile fare i conti con la perdita di persone care.

Parlando a Tv Sorrisi e Canzoni del significato della canzone Due altalene, alla vigilia di Sanremo 2024, Mr. Rain ha anche spiegato come è nata e di cosa parla:

Devo fare una premessa: durante il tour le persone non mi chiedevano foto e selfie come si fa di solito, ma volevano raccontarmi le loro storie. Ecco, “Due altalene” è l’insieme di tutte queste storie, partendo da quella di un padre che ha perso dei figli. La melodia, invece, segue il mio stampo, ma è un po’ più cantata, più aperta. Mi fa emozionare moltissimo e questo un po’ aumenta la mia tensione. Ma la gestirò.

