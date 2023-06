E’ tempo di provini ed anche Tale e Quale Show 2023 riaccende i motori in vista della prossima edizione che, a quanto pare, starebbe puntando sugli ex volti dei reality. Se, infatti, Milly Carlucci prende le distanze (quasi sempre) da nomi legati ai reality (con qualche eccezione), lo stesso non si può dire per Carlo Conti, che invece non sembra affatto dispiaciuto all’idea di poter avere nel cast del suo show ex volti del GF Vip e non solo.

Tale e Quale Show 2023, tanti provinati dal GF Vip: ecco chi

Ma chi sono i nomi finora spuntati e che potrebbero entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show 2023? A svelarli è il portale TvBlog.it che ha snocciolato una serie di personaggi i quali avrebbero affrontato il provino sperando di poter far parte della prossima edizione del talent di Rai1:

Secondo quanto ci risulta, infatti, tra i provinati ci sarebbero Federico Fashion Style, Manila Nazzaro, Pamela Prati, Nadia Rinaldi, le sorelle Selassiè, Patrizia Pellegrino e Rosanna Banfi. Alcuni di questi profili sono già stati vagliati negli scorsi anni. Per esempio le principesse Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, già viste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sembravano ad un passo dalla partecipazione nella scorsa edizione. Poi però non se ne fece nulla. Sarà, dunque, questo l’anno buono per le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè? La stessa domanda potrebbe essere posta facendo riferimento a Manila Nazzaro, anche lei ex Grande Fratello Vip. La conduttrice radiofonica (attualmente lavora a Rai Radio Tutta Italiana) ed ex Miss Italia ha provato già qualche anno fa a diventare una delle protagoniste di Tale e quale show, senza fortuna.

Ma non solo: anche Patrizia Pellegrini aveva raccontato, come rammenta il blog televisivo, di essere stata scartata per tre volte:

Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto.

Nel possibile prossimo cast di Tale e Quale Show potremmo non solo ritrovare un nome iconico del GF Vip come quello di Pamela Prati, ma anche una seconda protagonista del reality di Signorini, ovvero Katia Ricciarelli: