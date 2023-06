Quale destino professionale attende Raimondo Todaro? In questi giorni ci si è spesso interrogati sul futuro televisivo del maestro di latino, dopo il suo presunto addio da Amici. Nel corso di una intervista a QdS, finalmente è stato proprio il professionista a svelare come stanno le cose ed a commentare le ultime indiscrezioni.

Dopo la fine di Amici 22, con la vittoria del suo allievo Mattia Zenzola, si è discusso molto di un possibile addio di Raimondo Todaro dal talent show di Maria De Filippi. Fino ad ora il ballerino non si era mai espresso direttamente, ma cosa ne pensa? Ecco cosa ha dichiarato nel corso dell’intervista:

Ho letto i vari articoli usciti. La verità è che io non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla. Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua. Non ci sono grosse news da dire o da dare.