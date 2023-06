Paura e rabbia, ieri, rispettivamente per Mattia Zenzola e per il suo ex prof di Amici 22, Raimondo Todaro. Presso il teatro Metropolitan di Catania, infatti, si è svolto un evento dal titolo “Serata da sballo”, organizzato proprio da Todaro e dalla sua accademia. Ospiti della serata anche alcuni ex allievi di Amici, tra cui il vincitore dell’ultima edizione, Mattia Zenzola, Benedetta Vari e Alessio Cavaliere, ma anche Nunzio Stancampiano e Christian Stefanelli.

Mattia Zenzola, falso allarme bomba: Raimondo Todaro interviene

Tra una esibizione ed un’altra, Raimondo Todaro si è lasciato andare anche ad una serie di retroscena sulla sua passata esperienza nel talent show di Maria De Filippi (non è ancora chiaro lo ritroveremo o meno nella prossima edizione di Amici).

Tuttavia c’è stato anche un evento che ha dato molto fastidio a Todaro, al punto da aver sentito l’esigenza di parlarne nelle sue Instagram Stories. Il maestro di ballo non è riuscito a trattenere una piccola polemica in seguito ad un falso allarme bomba in teatro e che ha procurato oltre che paura anche un importante ritardo. Todaro ha riassunto tutto il suo malcontento per l’accaduto con tanto di dito medio:

A quel pezzo di m… che voleva rovinarci la serata con la caz*ata della bomba in teatro! Ci hai procurato giusto 40 minuti di ritardo, mi dispiace per quei ragazzi che non sono riusciti a fare la foto.