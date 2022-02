Stefano De Martino torna al Serale di Amici 21? Ecco il possibile ruolo

Mentre Amici 21 si avvia a grandi passi verso il Serale, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui protagonisti. Stefano De Martino sarà tra questi? Poco alla volta stiamo scoprendo i nomi degli allievi che accederanno alla fase successiva del talent di Maria De Filippi, la quale ha annunciato quanti saranno i posti a disposizione.

Stefano De Martino nella giuria di Serale di Amici 21?

Pensando proprio al cast extra allievi del serale di Amici 21, spunta nuovamente il nome di Stefano De Martino. Nato artisticamente proprio nella scuola di Maria De Filippi nei panni del ballerino, l’ex marito di Belen Rodriguez ha poi assunto i panni del professionista prima di dedicarsi alla conduzione.

Adesso per lui si prevede un ritorno, come scrive TvBlog.it che in merito rivela:

Fra le voci che circolano nell’ambiente quella che appare la più probabile e più vicina alla scelta finale di Maria De Filippi riguarda De Martino che dovrebbe far parte anche quest’anno della giuria di Amici di Maria De Filippi 2022. D’altronde il rapporto di grande amicizia e complicità fra Stefano e Maria è talmente solido che ogni rimpatriata del conduttore di Bar stella ad Amici viene accolta da tutto il team che confeziona questa trasmissione con grande gioia e giubilo.

De Martino, attualmente impegnato in Step e successivamente in Made in Sud, dovrebbe fare ritorno nella giuria del Serale di Amici 21, in partenza dal prossimo marzo su Canale 5. L’indiscrezione troverà presto conferma?