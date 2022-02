Tornano le anticipazioni di Amici 21 con gli spoiler relativi alla nuova registrazione del talent show condotto da Maria De Filippi e che andrà in onda nel primo pomeriggio di domenica 20 febbraio 2022. A rendere disponibili le nuove anticipazioni sono il portale Quello che tutti vogliono sapere e la pagina social Amici news.

Amici 21, anticipazioni e spoiler: la puntata del 20 febbraio 2022

Ospiti della nuova puntata di Amici 21 saranno Elodie, che avrà il compito di giudicare la gara delle cover, ma anche il maestro Adriano Pennino per una gara tecnica. Per la gara di ballo interverranno quattro giudici: Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton, Garrison Rochelle. Grande assente Raimondo Todaro, in collegamento da casa.

Durante la gara delle cover Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini hanno sollevato una polemica contro Anna Pettinelli sulla scelta di far fare a Gio Montana solo inediti e non cover. Ecco qual è stata la classifica stilata da Elodie:

LDA e Aisha

Crytical

Luigi

Albe e Clama

Sommando a questa classifica le altre, dalla media sono risultati primi LDA e Luigi ma Rudy ha preferito non mandarli ancora al Serale con la promessa di assegnare le sue maglie solo nell’ultima puntata del pomeridiano.

I cantanti di Amici 21 non ancora al Serale hanno affrontato anche una gara tecnica giudicata dal maestro Pennino.

In merito al ballo, gli allievi ballerini hanno affrontato una gara giudicata da quattro professionisti. Ecco la classifica:

Serena

Alice

John Erik e Leonardo

Carola

Nunzio

Carola, nonostante abbia ricevuto 6,5 da Garrison, ha vinto la prova Tim ed è stata mandata al Serale dalla sua insegnante.

A proposito del Serale, infine, è stato specificato che i posti saranno dai 12 ai 14, ma i professori potranno dare la maglia a tutti, come accaduto nella passata edizione.