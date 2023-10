Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Questa volta il pettegolezzo che ruota attorno alla showgirl argentina avrebbe a che fare con un presunto matrimonio celebrato in gran segreto con il compagno Elio Lorenzoni. Tutta “colpa” di alcuni anelli di troppo mostrati dalla Rodriguez attraverso il suo profilo social, dove è tornata ad essere super attiva, dopo il periodo di silenzio.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sfoggiano la fede al dito

Per qualcuno Belen Rodriguez avrebbe ostentato la sua nuova storia con Elio Lorenzoni solo per fare un torto all’ex marito Stefano De Martino e vendicarsi dei suoi presunti tradimenti. Dopo questa indiscrezione, ecco che arriva un altro pettegolezzo: la neo coppia si è sposata in gran segreto?

A far scaturire questo interrogativo sarebbe stato un gesto social della showgirl che non è passato affatto indifferente ai più. Nelle ultime ore Belen ha pubblicato un post dedicato all’imprenditore: “Me fui contigo”, scrive, mostrando gli scatti della loro nuova fuga d’amore in montagna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

A far parlare però sarebbe una foto in particolare, presente nel carosello pubblicato e che immortala la stessa Rodriguez mentre sorride coprendo il viso con una mano. A tanti non è sfuggito un dettaglio, ovvero la fede al dito. Una fede spunta anche al dito della mano di Elio. E’ bastato questo particolare per mandare letteralmente in tilt gli utenti social.

Nessun matrimonio, però. Basti pensare infatti che Belen non avrebbe ancora divorziato da Stefano, dunque, questo sarebbe tecnicamente impossibile. Si tratterebbe probabilmente di un gesto simbolico ma che andrebbe a ribadire le intenzioni serie della coppia.