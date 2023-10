Belen Rodriguez sta cercando di “vendicarsi” della rottura con Stefano De Martino? Questo è ciò che ipotizza Ivan Rota che, tramite Dagospia, parla della sua nuova relazione con Elio Lorenzoni.

Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? “Auguri a te che sei l’immenso per me”, scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni “ha cuccato bene”, come gli ha urlato una persona per strada.