Belen Rodriguez ha definitivamente voltato pagina dopo la rottura con Stefano De Martino e lo ha fatto anche e soprattutto grazie a Elio Lorenzoni. L’imprenditore bresciano continua a stare al suo fianco anche in questo momento di rivoluzione durante la quale la showgirl è in cerca di una nuova casa.

Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: casa insieme a Milano

Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, pare proprio che Belen sia in cerca di una nuova dimora da condividere con Elio. La showgirl e l’imprenditore sono stati pizzicati in un quartiere di Milano, in compagnia anche della madre e della sorella Cecilia.

Stando ancora a quanto reso noto dal settimanale, pare che la coppia stia cercando casa e che il nuovo appartamento sarebbe poco distante dall’abitazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. E’ proprio Cecilia ad accompagnare la sorella alla scoperta del nuovo appartamento, sebbene ne abbia già uno, in posizione centralissima a Milano, in cui vive con i suoi bambini.

Insieme a Belen Rodriguez c’è anche Elio Lorenzoni, che non perde occasione per sorprenderla con un bacio appassionato.

La sofferenza (vera o presunta) di Belen per i (presunti) tradimenti di Stefano De Martino, poco alla volta starebbe lasciando il posto ad una ritrovata serenità, come emerge dalle nuove immagini della coppia.