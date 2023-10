Stefano De Martino ha compiuto 34 anni ed ha festeggiato con una torta accompagnata da una scritta molto particolare che sta facendo il giro della rete. Il conduttore, al fianco della nuova fidanzata Martina Trivelli, ha festeggiato con gli amici più cari.

Ma cosa c’era scritto nella torta di De Martino che tanto ha fatto vociferare il web? Semplicemente: “Viva la fig*!”. Dopo un momento di imbarazzo, lo stesso Stefano ha accolto positivamente la creazione in suo onore lasciandosi andare alle danze scatenate.

Trovate il VIDEO “incriminato” in apertura del nostro articolo.

C’è gente che si sta chiedendo anche come abbia preso la Rai questa notizia.

Dopo essere finito sui gossip per la sua storia “on-off” con Belen Rodriguez, StefanoDe Martino ha deciso di sposare il basso profilo. È un volto Rai, il volto di Rai2, e il gossip è una spezia che va dosata perché non risulti indigesta e non copra gli altri sapori.

Stefano è uno che sa il fatto suo, che è molto sicuro. Tranne quando si parla di relazioni. Le donne gli piacciono, e lui piace a loro, ma questo lo allontana ancora di più dall’obiettivo. Non è convinto di quello che potrebbe dare, non ha il tempo e la testa per cercare un rapporto profondo.

Perché c’è prima suo figlio Santiago, c’è il lavoro, e lo spazio per conoscere una persona è limitato. E monitorato. Per questo, finora, non si è saputo nulla dei suoi flirt. È stato bravo a nasconderli. Martina, invece, lo ha spinto ad uscire allo scoperto. A invitarla a cena, a rischiare di essere visto con lei, a iniziare una conoscenza alla luce del sole.