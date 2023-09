Stefano De Martino e Martina Trivelli non si nascondono più e fanno coppia fissa. Dopo le prime paparazzate, Chi Magazine ci regala un approfondito focus del buon Valerio Palmieri.

Dopo essere finito sui gossip per la sua storia “on-off” con Belen Rodriguez, StefanoDe Martino ha deciso di sposare il basso profilo. È un volto Rai, il volto di Rai2, e il gossip è una spezia che va dosata perché non risulti indigesta e non copra gli altri sapori.

Stefano è uno che sa il fatto suo, che è molto sicuro. Tranne quando si parla di relazioni. Le donne gli piacciono, e lui piace a loro, ma questo lo allontana ancora di più dall’obiettivo. Non è convinto di quello che potrebbe dare, non ha il tempo e la testa per cercare un rapporto profondo.

Perché c’è prima suo figlio Santiago, c’è il lavoro, e lo spazio per conoscere una persona è limitato. E monitorato. Per questo, finora, non si è saputo nulla dei suoi flirt. È stato bravo a nasconderli. Martina, invece, lo ha spinto ad uscire allo scoperto. A invitarla a cena, a rischiare di essere visto con lei, a iniziare una conoscenza alla luce del sole.