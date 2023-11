Manca circa un mese dall’annuncio del cast del prossimo Festival di Sanremo 2024 da parte del padrone di casa Amadeus, ma il totonomi continua. Dopo le recenti indiscrezioni avanzate da Adnkronos, arrivano le ipotesi di All Music Italia. Nulla al momento è ancora certo, poiché il cast non sarebbe ancora chiuso, ma resta comunque interessante scoprire quali possibili Big potrebbero salire sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024, nuovo totonomi: le ipotesi di All Music Italia

Chi saranno i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2024? Per scoprirlo occorrerà attendere ancora qualche settimana, ma All Music Italia ha stilato la sua lista, precisando in merito:

Non sono 23 nomi perché ad oggi il cast non è chiuso e quindi è ancora tutto… fantasanremo.

Ed allora, in attesa di rivedere Amadeus in collegamento con il Tg1, nei primi giorni di dicembre, il totonomi avanzato dal noto sito musicale vede la presenza de Il Volo, Annalisa (reduce dei grandi successi dell’ultimo anno), e poi Irama, Achille Lauro, Sangiovanni. Tra le ipotesi spuntano (finalmente) anche i Jalisse, vedremo se almeno quest’anno, a quanto pare nell’ultima edizione di Amadeus, saranno accontentati!

Un Sanremo 2024 che potrebbe vedere la presenza sul palco, per la prima volta in gara, anche Alessandra Amoroso, e poi Patty Pravo tra i grandi nomi della musica e tutta una serie di rappresentanti della musica rap (Ernia, Geolier, Rhove, Salmo, Tedua).

A seguire, intanto, ecco la lista completa, ricordando che non è quella ufficiale ma frutto di rumors e indiscrezioni ad ogni modo verificate.