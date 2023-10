Sanremo 2024 totonomi, 26 Big in gara: spunta anche Jovanotti, tutti i possibili artisti

C’è anche Jovanotti nel totonomi di Sanremo 2024. Sono trascorsi quasi due anni dalla sua ultima presenza sull’Ariston. Nell’edizione del 2022, infatti, Lorenzo Cherubini, amico di Amadeus sin dai tempi di Radio Deejay, oltre ad essere l’autore del brano di Gianni Morandi, fu protagonista con l’artista in gara durante la serata delle cover con un medley dei loro maggiori successi. Adesso Jovanotti rischia davvero di tornare in gara?

Sanremo 2024, il totonomi: chi sono i possibili Big in gara?

Secondo quanto apprende Adnkronos, sarebbe sempre più insistente la voce in base alla quale Amadeus potrebbe riuscire a convincere Jovanotti a tornare in gara, 35 anni dopo la sua ultima partecipazione nel 1989 con il brano Vasco. Tuttavia bisogna tenere conto della riabilitazione a cui Jovanotti è ancora sottoposto dopo il brutto incidente in bici della passata estate a Santo Domingo.

Un altro possibile ritorno in gara, molto atteso, sarebbe quello dei Negramaro, ma a proposito di gruppi si parla anche di The Kolors e Subsonica. Tra gli altri nomi spuntano poi quelli di Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Geolier e Tedua.

Tra coloro che avrebbero mandato un brano ad Amadeus ci sarebbero anche Biagio Antonacci, Max Gazzè, Arisa, Rocco Hunt, Sangiovanni, Fred De Palma, Irama, Benjamin Mascolo e Nek & Renga. Addirittura Al Bano sarebbe pronto al suo ritorno all’Ariston.

Gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 sarebbero 26, i quali si esibiranno tra il 6 ed il 10 febbraio prossimo. Tre di loro saranno i primi classificati di Sanremo Giovani.