Per Amadeus è già tempo di pensare alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024 e soprattutto a fare le prime valutazioni sui possibili ospiti da portare sul palco dell’Ariston. A quanto pare il conduttore avrebbe già in mente il primo nome bomba che però non sarebbe affatto nuovo al panorama sanremese, essendo già stato ospite in una delle passate edizioni.

Sanremo 2024, Amadeus punta di nuovo su Ibrahimovic?

Secondo quanto svelato dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, nella sua rubrica su Mowmag.com nella quale ha avanzato il nome di Zlatan Ibrahimovic come possibile ospite del prossimo Festival di Sanremo 2024. Un nome che è già stato protagonista della kermesse musicale nell’edizione del 2021, in piena pandemia, quando non era prevista la presenza del pubblico in sala.

A distanza di tre anni potrebbe nuovamente tornare sul palco dell’Ariston, dal momento che sarebbe fortemente corteggiato dal padrone di casa Amadeus, che lo vorrebbe al suo fianco. Ed Alessi lo esorta oggi a non chiedere un cachet spropositato in modo da poter godere tutti (?) della sua presenza:

Caro Ibra, tranquillizzati: tu sarai sempre e comunque una superstar. Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti.