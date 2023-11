Sanremo 2024, cantanti in gara: è conto alla rovescia, quando saranno svelati i 26 nomi

Il conto alla rovescia è già iniziato: tra pochi giorni scopriremo finalmente chi saranno i cantanti del Festival di Sanremo 2024. Ormai mancano meno di tre mesi, ed è tempo di snocciolare i nomi dei Big che saliranno sul palcoscenico dell’Ariston, in occasione della nuova edizione della kermesse canora, che a quanto pare sarà anche l’ultima targata Amadeus.

Sanremo 2024, i cantanti in gara: ecco quando saranno svelati i 26 nomi

E’ allora arrivato il momento di svelare anche i giorni cruciali durante i quali saranno resi noti i nomi dei cantanti in gara. La lista sarà come sempre letta dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 che da regolamento potrà farlo solo a partire dal prossimo primo dicembre.

Rispetto alla ‘sede’, anche quest’anno dovrebbe essere quella consueta del Tg1, dove cioè avvengono gli annunci ufficiali. Non si esclude tuttavia, come spiega Quotidiano.net, che Amadeus possa decidere di leggere la lista dei concorrenti durante Viva Rai2, il programma dell’amico Fiorello che sarà ospite dell’ultima serata della kermesse.

Ma quando, invece, saranno svelati i tre cantanti della categoria dei Giovani che si uniranno ai 23 Big? Per questi occorrerà attendere il 19 dicembre, durante una diretta in prima serata su Rai1. Oggi intanto, Amadeus ha annunciato l’avvio delle audizioni con una sua Instagram Story.

A partecipare alle audizioni sono ben 49 artisti tra cui spuntano nomi noti come Beatrice Quinta e i Santi Francesi di X Factor, Alex Wise e Tancredi di Amici, Clara, Chiamamifaro e Asteria. Da questo gruppo saranno comunicati i nomi di chi passa alla fase successiva restando in gara per la finale del 19 dicembre.