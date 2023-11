Mentre il toto-nomi relativo a Sanremo 2024 si fa strada, la grande macchina sanremese non si ferma. Grande attenzione viene data anche a chi affiancherà Amadeus nel corso delle cinque serate della kermesse canora. Per il momento vi è una sola certezza: sarà Marco Mengoni ad affiancare il padrone di casa nella prima serata del 6 febbraio prossimo.

Sanremo 2024, chi affiancherà Amadeus sull’Ariston?

Come annunciato dallo stesso Amadeus ospite dell’amico Fiorello, il vincitore della passata edizione di Sanremo sarà anche il superospite della prima serata in quello che per tradizione sarà il consueto passaggio di consegne. Ma anche lo stesso Fiorello sarà della partita, dal momento che prenderà parte all’ultima serata di sabato, per chiudere simbolicamente l’avventura di Amadeus all’Ariston.

Sanremo 2024, infatti, a quanto pare sarà l’ultima avventura di Amadeus come padrone di casa della kermesse inaugurata nel 2020 proprio insieme all’amico Fiorello. Ma chi saranno invece gli altri co-conduttori dell’edizione?

Ecco una ulteriore certezza che riguarda i cantanti in gara. Il mercoledì e il giovedì si esibiranno 13 artisti per sera, quelli non impegnati nella gara affiancheranno Amadeus nel ruolo di co-conduttori.

Da questo momento in poi, tutte le ulteriori informazioni sulle co-conduzioni di Sanremo 2024 hanno a che fare con mere indiscrezioni: si fa strada la presenza di Francesco Totti, così come quella di Barbara d’Urso. Molto gettonato anche il nome di Alessia Marcuzzi così come quello di Simona Ventura. Ma non si esclude che ad affiancare Amadeus possano essere alcuni nomi della musica italiana femminile del calibro di Arisa, Emma, Elodie, Annalisa, Alessandra Amoroso e Nina Zilli.