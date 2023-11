A tre mesi dalla “settimana santa” che segna l’inizio del Festival di Sanremo 2024, il partenza il prossimo 6 febbraio, proseguono le indiscrezioni sui Big in gara. Chi saranno i cantanti che saliranno sul palcoscenico in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana?

Sanremo 2024, cantanti in gara: chi potrebbe esserci?

Quello che vedremo sarà probabilmente l’ultimo Sanremo targato Amadeus, il quinto esattamente, ma potrebbero comunque esserci ulteriori sorprese al termine della kermesse. Intanto fervono i preparativi e l’attesa al momento è tutta per i nomi dei cantanti che saliranno sul palco del Festival.

Il prossimo 1 dicembre saranno ufficialmente svelati i nomi dei 23 artisti in gara, ai quali si andranno ad aggiungere ulteriori tre cantanti, finalisti di Sanremo giovani, che conosceremo il 19 dicembre durante la diretta su Rai1.

Secondo quanto riferisce La nuova Sardegna nell’edizione online, al conduttore e direttore artistico di Sanremo 2024 sarebbero giunte in tutto circa 400 canzoni, ma solo 26 riusciranno a raggiungere l’Ariston.

Rispetto alla lista dei papabili cantanti in gara, questa si fa sempre più infinita. La sola certezza è che anche quest’anno Amadeus tenterà di accontentare tutti i gusti e pubblici. Per quest’anno il suo obiettivo sarebbe quello di riuscire a portare in gara artisti del calibro di Jovanotti (a quanto pare però già smentito da Fiorello), Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Annalisa e i Negramaro.

Ambiti ma molto difficili da portare all’Ariston alcuni Big come Antonello Venditti e Gianna Nannini, mai a Sanremo in gara. E poi anche Patty Pravo e dei Pooh, Al Bano, Mahmood e Diodato.

Secondo il quotidiano sarebbero stati dati per certi Angelina Mango e The Kolors ma anche Tedua, Irama, Sangiovanni, Mr. Rain, Achille Lauro, Matteo Paolillo, D’Argen D’Amico, Francesco Gabbani. Il vero colpo di scena (o colpaccio), invece, potrebbe essere la presenza di Salmo, che lo scorso anno aveva affiancato Shari nella serata delle cover: per lui rappresenterebbe la prima volta in gara a Sanremo.