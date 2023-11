Nella prima puntata di Viva Rai2, è arrivato il primo annuncio ufficiale sul prossimo Festival di Sanremo 2024. Marco Mengoni, il vincitore dell’ultima edizione della kermesse musicale, sarà il co-conduttore della prima serata del Festival. Lo ha annunciato il conduttore di Sanremo 2024, Amadeus, al programma dell’amico Fiorello.

Sanremo 2024, Marco Mengoni condurrà la prima serata

Si parte subito col botto: neanche il tempo di partire con la nuova edizione di Viva Rai2 ed ecco un annuncio sanremese di tutto rispetto. La presenza di Amadeus e Marco Mengoni aveva fatto sospettare, infatti, l’arrivo di una bella anticipazione, ed alla fine così è stato.

Ad annunciare la presenza di Mengoni in qualità di super ospite e co-conduttore nella prima serata della kermesse è stato Amadeus.

Mengoni torna così a Sanremo a un anno dalla vittoria con “Due vite” non solo per un passaggio di consegne ma anche per condurre insieme ad Amadeus il primo dei cinque appuntamenti della kermesse in partenza il prossimo 6 febbraio.

Marco Mengoni, vincitore dell’ultimo Festival, sarà il coconduttore della prima serata di #Sanremo2024. Lo annuncia Amadeus a #VivaRai2. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 6, 2023

Amadeus e Marco Mengoni in direzione Sanremo, con una sosta al Foro Italico#VivaRai2 #MarcoMengoni pic.twitter.com/uIhQtpXafK — Cinguetterai  (@Cinguetterai) November 6, 2023