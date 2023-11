Mentre è in corso il toto-nomi che si interroga sui Big in gara nel prossimo Festival di Sanremo 2024, spuntano le indiscrezioni sugli artisti che quasi sicuramente non ci saranno. Tra circa un mese conosceremo i nomi di coloro che saliranno ufficialmente sul palcoscenico dell’Ariston, per bocca dello stesso Amadeus che come tradizione interverrà al Tg1.

Sanremo 2024, ecco chi non ci sarà al Festival

Ma chi sono ad oggi i cantanti che non prenderanno parte a Sanremo 2024? In attesa di scoprire il cast ufficiale della kermesse musicale, Quotidiano.net ha avanzato i nomi di coloro che molto probabilmente non vedremo al prossimo Sanremo.

Nella lista dei partecipanti erano stati inseriti due grandi nomi di Big del panorama musicale nostrano, ovvero Laura Pausini e Jovanotti, ma entrambi hanno escluso la loro partecipazione. Non dovrebbero esibirsi nel corso del prossimo Festival anche i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il sold out negli stadi e prima dei live nei palazzetti in partenza ad aprile, la band bergamasca si sta prendendo una meritatissima pausa che non prevede quindi la presenza a Sanremo 2024.

Dovrebbe saltare anche la presenza di Diodato e Ariete, entrambi impegnati in altri progetti. Levante, attualmente in Giappone, sarà in tour da marzo e questo renderebbe difficile la sua presenza a Sanremo.