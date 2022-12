Amadeus snocciola anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo 2023 e dopo aver svelato la lista completa dei 22 Big in gara sul palco dell’Ariston, sgancia un’altra bomba e svela il nome della co-conduttrice. Si tratta di Francesca Fagnani, che sarà protagonista in una delle serate della kermesse canora.

Francesca Fagnani co-conduttrice a Sanremo 2023

Francesca Fagnani ha concluso da poco la nuova stagione di Belve, ed ora si prepara a vivere una nuova avventura tutta sanremese. L’annuncio è arrivato questa mattina nel corso della prima puntata di Viva Rai2!, il nuovo ‘mattin show’ targato Fiorello e che ha visto come primo ospite proprio l’amico Amadeus.

“Per me è una felicità enorme”, ha commentato la giornalista, collegata in video da casa, parlando con Fiorello e Amadeus. Il conduttore di Viva Rai2! ha voluto saperne di più: “Ma quando te l’ha chiesto?”, ha domandato. “Mezz’ora fa”, ha replicato la Fagnani.

Il padrone di casa di Sanremo ha spiegato che ancora non è stata decisa la serata in cui Francesca Fagnani salirà sul palco dell’Ariston, sebbene potrebbe essere una tra mercoledì, giovedì o venerdì, dal momento che per l’apertura e la chiusura di Sanremo è già stata annunciata Chiara Ferragni: “Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca”, ha spiegato Amadeus.

La Fagnani si è detta felicissima: “Una felicità enorme”, ha commentato.