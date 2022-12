Sanremo 2023, la reazione dei 22 Big in gara: solo uno ha scelto il silenzio social

La lista ufficiale dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo 2023 è stata annunciata oggi 4 dicembre da Amadeus nel corso del Tg1 delle 13:30. Nomi assolutamente bomba: grandi ritorni, esordi inaspettati, in vista di una kermesse imperdibile: come hanno reagito i 22 nomi scelti dal padrone di casa del Festival?

La reazione dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023

Partiamo subito col dirvi che nel momento in cui vi scriviamo mancherebbe la reazione (social ovviamente) di un solo Big: Gianluca Grignani. Il cantante, infatti, non ha avuto alcuna reazione ufficiale sui suoi profili ma è possibile che possa giungere nelle prossime ore.

Giorgia ha puntato sull’ironia ed ha confezionato due tweet simpatici per commentare la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo:

mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a sanremo, ma come ospite?

genio♥️ #Sanremo2023 @SanremoRai — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

a seguire, mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito

sò soddisfazioni ‍♀️@SanremoRai #Sanremo2023 — giorgia (@Giorgia) December 4, 2022

J-Ax, leader degli Articolo 31 ha approfittato per annunciare anche l’uscita del nuovo album:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Articolo 31 (@j.axofficial)

Per Elodie sta per iniziare un momento d’oro: oltre a Sanremo 2023 ha annunciato anche un nuovo singolo che anticipa il nuovo album, la prima docu-serie e il primo show al Forum di Assago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Prontissimi anche Colapesce e Dimartino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da colapesce (@colapesce)

Ecco una carrellata di giovani e talentuose artiste: Ariete, Mara Sattei e Madame:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ARIETE (@iosonoariete)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mara sattei (@mara.sattei)

I Modà si preparano al loro grande ritorno dopo ben 10 anni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Modà (@modaufficiale)

Leo Gassman torna sul palco dell’Ariston dopo due anni impegnativi e lo annuncia con grande emozione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leo Gassmann Official (@leogass.official)

I Cugini di Campagna, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi sono pronti a debuttare a Sanremo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@i_cugini_di_campagna_official)

Stupore per Mr. Rain ed ironia da parte di Marco Mengoni:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mr.Rain (@mrrainofficial)

Io e i miei pronti per #Sanremo2023 pic.twitter.com/az6aqHNbmZ — Marco Mengoni (@mengonimarco) December 4, 2022

Anna Oxa torna a Sanremo per la quindicesima volta e lo annuncia in modo molto minimalista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Oxa ® Oxarte © (@annaoxa_oxarte)

Lazza e Tananai prontissimi alla loro avventura sanremese:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LAZZA (@thelazzinho)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tananai (@tananaimusica)

Paola e Chiara pronte a tornare a Sanremo e lo annunciano con il titolo di un loro celebre brano, Festival:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Felicità per LDA e Ultimo che ha tanta voglia di rimettersi in gioco:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⚡️LDA (@lucadalessio_real)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

Levante quasi infartuata e Coma_Cose hanno reagito così:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Coma_Cose (@coma_cose)

Infine Rosa Chemical: