UPDATE: A poche ore dall’indiscrezione che annunciava senza neppure l’uso del condizionale lo scioglimento de I Pinguini Tattici Nucleari, il frontman Riccardo Zanotti è intervenuto attraverso le sue Stories, smentendo categoricamente l’indiscrezione e bollandola come “una colossale fake news”:

Io non so che problema abbia certa stampa che dato questa notizia, non è assolutamente vero. Non ho idea del perchè sia stata data. Una colossale fake news.

Il video in apertura.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: “I Pinguini tattici nucleari si sciolgono”. Senza alcun condizionale. Una certezza, dunque, almeno secondo ThePipol che lancia l’indiscrezione bomba. Riccardo Zanotti, dunque, come Tommaso Paradiso? Ma i fan della band non ci stanno e manifestano tutto il loro scetticismo per la notizia, arrivando a bollarla come ‘fake news’.

Riccardo Zanotti lascia I Pinguini tattici nucleari?

Nelle passate ore la pagina social annuncia lo scioglimento dei Pinguini tattici nucleari, dando la notizia per certa. A conferma di ciò, secondo ThePipol, il fatto che prossimamente Riccardo Zanotti si presenterà su un importante palcoscenico in qualità di solista. Ecco cosa si legge:

Dopo 12 anni di attività e ben quattro album pubblicati, i Pinguini tattici nucleari si sciolgono. La band formatasi nel 2010 in provincia di Bergamo raggiunse l’apice della popolarità partecipando nel 2020 al 70 esimo Festival di Sanremo nella sezione campioni con il brano ‘Ringo Star’, classificandosi al terzo posto. Nessun annuncio ufficiale da parte del gruppo, siamo noi a confermare la notizia a seguito delle indiscrezioni. Riccardo Zanotti frontman della band farà parte del cast del Tim Music Awards che a settembre, a Verona, durante le due serate di musica dentro la spettacolare cornice dell’Arena, presentate da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si esibirà sul palco per la prima volta da solo.

Tuttavia qualcosa non torna. Intanto l’ultimo singolo della band, “Dentista Croazia”, disponibile solo in streaming sulle principali piattaforme digitali. Proprio Riccardo Zanotti aveva dichiarato nei giorni scorsi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

Abbiamo deciso di rendere omaggio alla nostra storia con una nuova canzone dedicata alla nostra gavetta. Si intitola ‘Dentista Croazia’ dal nome del furgoncino che usavamo per le trasferte… non vogliamo mai scordarci da dove veniamo.

E poi il finale del brano:

E tutte le band si rompono si scelgono e poi si sciolgono ma noi siam fermi a quella notte di un agosto magico.

A parlare di futuro è anche la stessa band nell’ultimo post Instagram:

Dentista Croazia è fuori ovunque. Il link è in bio. Che ne pensate? C’è un po’ del nostro passato e un po’ del nostro futuro dentro. Ci sentiamo presto che abbiamo altre cose da dirvi.

Ad ogni modo è anche possibile che Riccardo Zanotti voglia intraprendere semplicemente anche la strada solista pur non lasciando definitivamente I Pinguini Tattici Nucleari.