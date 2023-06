In una recente intervista, Fabio Mantovani, ex cavaliere di Uomini e Donne, ha parlato della fine del matrimonio con Isabella Ricci, la dama conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Ad un anno esatto, la coppia si è detta addio ma finora non erano ancora trapelati i reali motivi della rottura.

Perché Isabella Ricci e Fabio Mantovani di Uomini e Donne si sono lasciati: l’indiscrezione

Nel corso dell’intervista ripresa dai colleghi di Novella2000, Fabio ha svelato di essere molto dispiaciuto per come sono andate le cose, ma ha anche ammesso che non avrà intenzione di tornare a Uomini e Donne, dal momento che un suo eventuale ritorno lo collegherebbe sempre a Isabella Ricci:

Sono cose che succedono, purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente. No, quel programma per me è Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare.

Ma quali sono le ragioni della fine del loro matrimonio? L’esperto di gossip Amedeo Venza è intervenuto nelle passate ore ricollegandosi alle parole scritte da Isabella su Instagram. Ecco quanto svelato dall’influencer:

Dietro alla separazione c’è un motivo particolare. Fabio avrebbe nascosto a Isabella situazioni riguardanti il suo passato.

Al momento si tratterebbe tuttavia solo di un rumor in attesa che gli ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne possano intervenire sulla faccenda.