Isabella Ricci e Fabio Mantovani, i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, si sono lasciati e separati legalmente. L’annuncio è giunto a sorpresa, nella serata di oggi, attraverso l’account Instagram dell’ex dama.

Con un post su Instagram, Isabella Ricci ha annunciato di essersi legalmente separata da Fabio Mantovani, con il quale era convolata a nozze un anno fa:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero… non è vero.

Già nelle passate settimane si era parlato di una presunta crisi interna ad una delle coppie più amate del trono over. L’ex dama si era contraddistinta nel corso del suo percorso a Uomini e Donne per l’eleganza ed il grande fascino ma anche per la riservatezza con la quale aveva deciso di vivere il suo amore con Fabio Mantovani.

Dopo essere riuscito a conquistarla, il cavaliere aveva chiesto alla sua dama di lasciare insieme il programma e pochi mesi dopo l’aveva chiesta in moglie.

Era il maggio dello scorso anno quando Isabella e Fabio si sono sposati per poi trasferirsi a Dubai. Tuttavia, da alcune settimane i due avevano smesso di seguirsi su Instagram. Un segnale che qualcuno aveva interpretato come il preludio di una crisi profonda, oggi confermata con la notizia della loro separazione.