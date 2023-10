Belen Rodriguez ha davvero vissuto giorni complicati? A quanto pare sì: dopo l’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino, la showgirl argentina avrebbe accusato la botta iniziale, ma poco alla volta starebbe ritrovando la sua serenità. Dopo un lungo periodo di silenzio social, durante il quale aveva fatto preoccupare i suoi fan, Belen ha fatto ritorno apparendo molto più serena.

Belen Rodriguez, i veri motivi dietro al suo malessere

Nei giorni scorsi, Belen Rodriguez ha fatto ritorno sui social, dove ha postato numerosi scatti e video che la vedevamo spensierata insieme a Elio Lorenzoni, suo nuovo compagno. Proprio lui avrebbe contribuito a ridare grande serenità alla showgirl, che avrebbe voltato definitivamente pagina dopo la fine del suo matrimonio.

Proprio ieri Belen si è mostrata ancora sui social ed in una serie di Instagram Stories (il video in apertura), ha fatto sapere ai suoi utenti di aver acquistato un bellissimo e lussuoso attico a Milano. Nuova casa e nuova vita, dunque, per la Rodriguez.

Ma perché sarebbe stata così male? Secondo il settimanale Oggi, sarebbero in modo particolare due le ragioni, stando a fonti vicine alla stessa Belen: in primo luogo avrebbe avuto un peso molto importante la forte pressione mediatica degli ultimi mesi, ma in particolar modo sarebbe da attribuire alla fine del matrimonio con Stefano De Martino.

L’ennesima rottura avrebbe rappresentato per l’argentina un duro colpo che, secondo persone a lei vicine, avrebbe provocato una grande fragilità emotiva nella donna, soprattutto a causa dei presunti e ripetuti tradimenti di Stefano. Tradimenti smentiti dal diretto interessato a Belve.

E la storia con Elio? Sempre secondo il settimanale, Belen avrebbe deciso di rifugiarsi “in una storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito, più che di autentico amore”.