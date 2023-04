Nuova registrazione Amici 22, sesta puntata Serale: previsioni eliminato, chi è ancora in gara

Quando ci sarà la nuova registrazione di Amici 22? Il talent show condotto da Maria De Filippi è giunto alla sesta puntata del Serale. Mancano ben tre appuntamenti alla finale durante la quale sarà decretato il vincitore della ventiduesima edizione: chi sarà?

Nuova registrazione Amici 22, sesta puntata Serale del 20 aprile 2023

La nuova registrazione del Serale di Amici 22, esattamente la sesta, avverrà domani, giovedì 20 aprile 2023. E’ questa la data da segnare in calendario, durante la quale potrete conoscere il nuovo eliminato e tutti i retroscena, ospiti compresi.

Come da tradizione, dunque, nel pomeriggio di giovedì sarà registrata la nuova puntata di Amici 22 al termine della quale, come sempre, troverete tutte le informazioni e gli spoiler su quanto accaduto in studio.

In gara sono attualmente rimasti ancora otto concorrenti e nel dettaglio Wax e Mattia Zenzola per la squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro; Aaron Cenere, Ramon Agnelli e Isobel Kinnear per il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Angelina Mango, Giovanni Cricca e Maddalena Svevi appartenenti al team di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Vediamo quindi chi potrebbe essere il possibile eliminato sulla base delle previsioni dei bookmaker. Cricca risulta essere il meno quotato per la vittoria finale, motivo per il quale potrebbe essere proprio lui a lasciare la Scuola.