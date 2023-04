Amici 22 prende il posto di Uomini e Donne: scopriamo tutti i dettagli. La puntata di venerdì 21 aprile del dating show targato Maria De Filippi non andrà in onda come di consueto. A partire dalle ore 14.45, nella fascia di solito dedicata alle vicende dei protagonisti dei troni classico e over, sarà trasmesso uno speciale di Amici 22.

Amici 22 prende il posto di Uomini e Donne: lo speciale

In attesa di poter assistere ad una nuova puntata del Serale di Amici 22, in programma per sabato in prima serata su Canale 5, il venerdì precedente sarà possibile assistere ad una puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Successivamente andrà in onda una tradizionale puntata in daytime.

A darne notizia svelando questo importante cambio di programmazione ci ha pensato l’account social Amici News con un messaggio diffuso su Twitter:

Venerdì ci sarà uno speciale di Amici 22. Salta quindi Uomini & Donne.

Ma quando torna, dunque, la nuova puntata del dating show dei sentimenti? Per potersi gustare un nuovo appuntamento occorrerà attendere il prossimo lunedì 24 aprile.

In merito ad Amici 22, invece, il talent vede ancora tre puntate prima della fine della stagione. Otto in tutto i concorrenti in gara: Wax, Mattia Zenzola, Aaron, Ramon, Isobel, Angelina, Cricca e Maddalena. Chi la spunterà?