Tra Wax e Angelina di Amici 22 c’è una grande amicizia che sta facendo “insospettire” gli estimatori più attenti. Già alcuni giorni fa proprio Arisa, nel scrivere una lettera al suo allievo, aveva messo in evidenza il loro rapporto speciale.

Wax e Angelina di Amici 22 stanno insieme? I sospetti dei fan

Cosa bolle in pentola tra Wax e Angelina? La lettera che Arisa ha scritto al cantante dai capelli rossi, aveva già fatto drizzare le antenne del gossip fino ad un daytime mandato in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset che fa riferimento all’eliminazione di Alessio.

Ecco come hanno ricostruito il fatto i bravi colleghi di Novella 2000:

Poco prima che venisse dato l’annuncio da parte di Maria De Filippi in casetta, probabilmente c’è stato un attimo di pausa che non abbiamo visto da casa. Nel momento in cui è partita la registrazione, però, vediamo prima Angelina e poi Wax a petto nudo tornare a sedersi. I due provengono dalla stessa direzione e il fatto che il cantante non avesse la maglietta ha insinuato il dubbio tra gli appassionati.

Secondo alcuni fan di Amici 22, la produzione del talent avrebbe tagliato il momento in cui Wax sarebbe andato a consolare Angelina, isolata in giardino perché dispiaciuta per l’eliminazione di Federica:

L’indizio starebbe in un paio di scarpe che corrisponderebbero alla tipica calzatura di Wax.

L'indizio starebbe in un paio di scarpe che corrisponderebbero alla tipica calzatura di Wax.