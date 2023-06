E’ finita tra Matteo Diamante e Nikita, parla l’ex Vippone: “Ho scoperto lati di lei che non mi piacevano”

Sono passate ormai diverse settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 7 che ha visto trionfare Nikita Pelizon. Una volta uscita dalla spiatissima Casa, la giovane si era avvicinata al suo ex Matteo Diamante. Una relazione ripresa alla luce del sole ma con grande riservatezza, che evidenziava il desiderio di entrambi di rifrequentarsi.

Matteo Diamante e Nikita non si frequentano più

La loro nuova frequentazione, tuttavia, è giunta al capolinea, come annunciato nelle passate ore dall’ex Vippone, il quale ha scritto attraverso le sue Instagram Stories un lungo messaggio in cui spiegava ai suoi follower quanto accaduto nelle ultime settimane.

Matteo, nel dettaglio, ha spiegato di aver scoperto dei lati di Nikita che non gli sarebbero particolarmente piaciuti. Nonostante tra loro ci sia una importante connessione e sebbene l’affetto reciproco sia molto forte, i due avrebbero deciso di prendere due strade differenti:

Come sicuramente avrete notato io e Niki non ci vediamo più, forse non ci siamo mai frequentati veramente. Abbiamo provato a passare del tempo assieme ed è stato un sogno, seppur reale. Siamo connessi? Sì certo. Ci parliamo con lo sguardo? Sì certo. Ma essere connessi a volte non basta. Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno e a vederci più chiaro (Ammetto che ci ho messo un po’, ma ero distratto perché mi stavo dedicando tanto a lei, ma sono fatto così). Pensavo di costruire qualcosa con basi solide ma non è possibile. Nei momenti in cui passavamo del tempo insieme, il mondo si fermava e “sembravamo” felici. Stavamo ricostruendo lati di noi nuovi. Ma si cresce, si cambia. Sì, perché le cose negli ultimi due anni sono cambiate, noi siamo cambiati, le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate e può succedere che due persone vogliono le stesse cose, magari si vogliono anche bene ma nel momento prettamente sbagliato.

Matteo ha poi proseguito nel lungo messaggio social comprendendo tutte le necessità di Nikita ma sottolineando come questo non sia più (o almeno per ora) il loro tempo:

E’ stato tutto bellissimo e rifarei tutto dall’inizio, non ho buttato via il mio tempo, nessuno dei due lo ha fatto, è solo il momento che è sbagliato (forse un domani capiremo). Vi dico questo perché non vogliamo (credo di parlare a nome di entrambi) prendere in giro voi makita che siete speciali e continuate, ogni giorno, a taggarci ovunque, sperando in una cosa che al momento è impossibile.

Loro tuttavia non se la sentirebbero più di continuare a prendersi in giro. Il loro affetto, ad ogni modo, non è in discussione:

C’è chimica, attrazione e tanto bene, rimarrà un rapporto speciale, non la chiamerei proprio semplice amicizia, perché io e lei non saremmo mai quel genere di amici, però qualcosa di bello rimane.

Poi un messaggio proprio per Nikita: